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Новости Одессы и Одесской области

Від 50 до 500 доларів за розмитнення: на Одещині СБУ викрила корупційну схему

Від 50 до 500 доларів за розмитнення: на Одещині СБУ викрила корупційну схему

На Одещині співробітники СБ України під час виконання пріоритетних завдань щодо протидії корупції у митних органах блокували корупційний механізм отримання хабарів при розмитненні автомобілів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що окремі посадовці Одеської митниці Держмитслужби організували схему вимагання неправомірної вигоди з громадян за безперешкодне оформлення транспортних засобів, що ввозяться із США.

Вартість «послуг» зловмисників залежала безпосередньо від класу автомобіля і становила від 50 до 500 американських доларів за кожен із них. Лише на одному митному пункті щомісячний «тіньовий дохід» митників складав у середньому від 10 до 15 тисяч доларів США.

У ході спецоперації правоохоронці затримали так званого митника-«касира» під час одержання чергової частини неправомірної грошової вигоди у сумі 850 доларів США.  Загалом посадовець вимагав 1 250 американських доларів за розмитнення одинадцяти авто.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту провадження про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії встановлення додаткових фактів протиправної діяльності та інших учасників корупційної схеми. Документування протиправної діяльності митника проводилось спільно з прокуратурою Одеської області і територіальним управлінням ДБР.

Фото: СБУ

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