Від 130 до 150 гривень: скільки коштуватиме пробне ЗНО на Одещині у 2020 році

Регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість пробного ЗНО у 2020 році.
Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Вартість одного тестування під час пробного зовнішнього незалежного оцінювання складе від 138 до 150 гривень.
У 2020 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, з математики, з біології, з географії, з фізики, з хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 28 березня. У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.
У Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Київській, Черкаській та Чернігівській, Львівській, Волинській та Рівненській областях та місті Києві пробне ЗНО коштуватиме за одне тестування 150 гривень.
У Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській областях – 138 гривень.
У Донецькій та Луганській областях – 144 гривні.
В Івано-Франківській, Закарпатській, Тернопільській, Чернівецькій областях – 142 гривні.
У Харківській, Полтавській, Сумській областях – 141 гривня.
У Херсонській, Миколаївській та в Криму – 145 гривень.
Фото: Волинське Агентство Розслідувань
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