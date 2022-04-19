Въезд на Ланжерон снова стал бесплатным (фото)

Одесситы выстроились в очередь за марками с русским военным кораблем – фотофакт Сегодня, во вторник, 19 апреля 2022 года, на одесском Главпочтамте, что на улице Садовой, наблюдается небывалый ажиотаж: ведь сегодня поступила в продажу очередная партия мегапопулярной сейчас почтовой марки «Русский военный корабль, иди на …й». ПОДРОБНЕЕ

Николаев: пятые сутки без воды, в руинах, но не сломленный (фоторепортаж) «Одесса – мама, Николаев – папа. Теперь с этим никто не поспорит»… Трудно не согласиться с этими словами одесского городского головы. Ведь уже почти два месяца этот город героически удерживает наступление путинских нацистов, обеспечивая в том числе и мирный сон одесситов. ПОДРОБНЕЕ