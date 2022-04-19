Въезд на Ланжерон снова стал бесплатным (фото)

В Одессе убрали шлагбаум на въезде на пляж Ланжерон. Так, проезд к морю снова стал свободным.
Как сообщает УСИ, проезд для машин к Ланжерону теперь бесплатный.
Ранее стало известно, что въезд на одесское побережье, в частности, на Ланжерон и 16-ю станцию Фонтана, невзирая на военное положение, снова сделали платным. Так, на въезде на Ланжерон поставили шлагбаум и требовали за проезд 50 гривен за час. Стоянка 15 минут – бесплатно.
Теперь этот шлагбаум убрали (см. верхнее фото).
В то же время стоит напомнить, что прогулки по одесским пляжам сейчас небезопасны: пляжи заминированы.