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Въезд на Ланжерон снова стал бесплатным (фото)

Въезд на Ланжерон снова стал бесплатным (фото)

В Одессе убрали шлагбаум на въезде на пляж Ланжерон. Так, проезд к морю снова стал свободным.

Как сообщает УСИ, проезд для машин к Ланжерону теперь бесплатный.

Ранее стало известно, что въезд на одесское побережье, в частности, на Ланжерон и 16-ю станцию Фонтана, невзирая на военное положение, снова сделали платным. Так, на въезде на Ланжерон поставили шлагбаум и требовали за проезд 50 гривен за час. Стоянка 15 минут – бесплатно.

Платный проезд на Ланжерон

Теперь этот шлагбаум убрали (см. верхнее фото).

В то же время стоит напомнить, что прогулки по одесским пляжам сейчас небезопасны: пляжи заминированы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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