Ветер повалил деревья на детскую площадку в Одесской области

Сильные порывы ветра в Подольске обвалили два дерева на детской площадке.
Как сообщили в пресс-службе ГС ЧС в Одесской области, спасатели распилили упавшие деревья и убрали их с площадки.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Фото: bash.news
Сильные порывы ветра в Подольске обвалили два дерева на детской площадке.
Как сообщили в пресс-службе ГС ЧС в Одесской области, спасатели распилили упавшие деревья и убрали их с площадки.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Фото: bash.news
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