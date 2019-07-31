Ветер повалил деревья на детскую площадку в Одесской области

Областные чиновники будут работать под скрип качелей и детские голоса? Вопрос о размещении детской площадки возле здания ОГА со стороны улицы Канатной будет рассматриваться на заседании исполкома. ПОДРОБНЕЕ

Шестая аллея сакур появилась сегодня в Одессе Новая аллея сакур — уже шестая по счёту — появилась сегодня в нашем городе. Местом её расположения стал Крымский бульвар на посёлке Котовского. Об этом сообщил организатор платформы «Доброе дело» Анатолий Кавун. 70 деревьев, занимающих особое место в традиционной японской культуре, но полюбившихся и одесситам, были высажены благодаря энтузиастам. Люди за свои средства приобрели саженцы ПОДРОБНЕЕ