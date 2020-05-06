Вернувшегося из-за границы жителя Одесского региона оштрафовали за визит к знакомым

В Тарутинский район из Чехии еще 18 апреля вернулся местный житель.
Так как Чехия – неблагополучная по эпидемситуации страна, ему было необходимо соблюдать самоизоляцию.
Мужчина пообещал, что будет строго придерживаться норм карантина в селе Серпневое. Однако не выдержал сидеть дома 2 недели и уже 23 апреля отправился в гости к знакомым.
Об этом речь идет в судебном реестре.
В итоге жителю области пришлось признать свою вину в суде. Его обязали к выплате штрафа в сумме 17 тыс. грн.
Фото: 112 Украина