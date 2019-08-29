Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів: список

Під час засідання Верховної Ради України 9-го скликання затвердили новий склад Кабміну.
Перелік новообраних міністрів зачитав премє’р-міністр Олексій Гончарук.
Дмитро Кулеба – віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
Михайло Федоров – віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;
Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров’я України;
Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів України;
Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
Денис Малюська – міністр юстиції;
Андрій Загороднюк – міністр оборони.
“За” такий уряд проголосував 281 нардеп.
Фото: volynua.com
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