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Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів: список

Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів: список

Під час засідання Верховної Ради України 9-го скликання затвердили новий склад Кабміну.

Перелік новообраних міністрів зачитав премє’р-міністр Олексій Гончарук.

Дмитро Кулеба – віце-прем’єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;

Михайло Федоров – віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації;

Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;

Оксана Маркарова – міністр фінансів України;

Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;

Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;

Анна Новосад – міністр освіти і науки України;

Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров’я України;

Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;

Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;

Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;

Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;

Дмитро Дубілет – міністр Кабінету міністрів України;

Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;

Денис Малюська – міністр юстиції;

Андрій Загороднюк – міністр оборони.

“За” такий уряд проголосував 281 нардеп.

Фото: volynua.com

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