Верховна Рада України затвердила новий склад Кабінету міністрів: список

21 июля состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Причиной проведения досрочного голосования стало решение президента Владимира Зеленского о роспуске Рады VIII созыва. Накануне предпринимались попытки изменить избирательную систему в стране. Однако они не увенчались успехом. В этот раз депутатов парламента выбирали по смешанной системе — половина состава Рады нового созыва (225 человек) будет сформирована на пропорциональной основе — по партийным спискам, вторая половина — по мажоритарным округам.

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