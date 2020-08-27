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Велосипедні доріжки й тактильна плитка: як комунальники ремонтують провулок Короленка?

Велосипедні доріжки й тактильна плитка: як комунальники ремонтують провулок Короленка?

У Приморському районі Одеси проводиться капітальний ремонт провулка Короленка. Він з’єднує бульвар Жванецького і вулицю Софіївську.

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Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

У рамках проєкту капітально відремонтують покриття проїзду і тротуарів у провулку. Крім того, облаштують асфальтобетонну велосипедну доріжку, яка стане продовженням велосипедного маршруту з бульвару Жванецького на вулицю Ольгіївську.

На сьогодні проводяться роботи із влаштування нового асфальтобетонного покриття проїжджої частини провулка. На тротуарах укладається тротуарна плитка з укладанням тактильної плитки на пандусах.

Роботи планується завершити на початку вересня поточного року.

Більше фото дивіться у галереї:

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Фото: пресслужба

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Редакция ПРОФИЛЬ

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