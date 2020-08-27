Велосипедні доріжки й тактильна плитка: як комунальники ремонтують провулок Короленка?

У Приморському районі Одеси проводиться капітальний ремонт провулка Короленка. Він з’єднує бульвар Жванецького і вулицю Софіївську.
Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.
У рамках проєкту капітально відремонтують покриття проїзду і тротуарів у провулку. Крім того, облаштують асфальтобетонну велосипедну доріжку, яка стане продовженням велосипедного маршруту з бульвару Жванецького на вулицю Ольгіївську.
На сьогодні проводяться роботи із влаштування нового асфальтобетонного покриття проїжджої частини провулка. На тротуарах укладається тротуарна плитка з укладанням тактильної плитки на пандусах.
Роботи планується завершити на початку вересня поточного року.
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Фото: пресслужба