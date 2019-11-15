Велодорожки обустроят по новым государственным стандартам

ГП «Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества» утвердил государственные стандарты для велосипедной инфраструктуры.

Документ вступит в силу 1 октября 2020 года.

Государственные стандарты будут способствовать разгрузке дорог и улиц, повышению безопасности дорожного движения и снижению негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду, особенно в городских условиях.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сейчас каждый город планирует велодорожки по-своему, но с 1 октября следующего года всем придется придерживаться единых правил.

Фото: 4kids.az

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