Великобритания планирует передать Украине противокорабельные ракеты для защиты Одессы

Украине необходимы противокорабельные ракеты, чтобы избавить приморские города, в частности Одессу от российских обстрелов с моря. И Британия готова передать это оружие Украине.

О готовности вооружить Украину противокорабельными ракетами заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью изданию The Sunday Times.

Великобритания настаивает на том, чтобы вооружить Украину противокорабельными ракетами, чтобы потопить российские военные корабли и избавить прибрежные города от обстрелов с моря в рамках «переключения передач» в подходе Запад, —

заявил британский премьер

Также Борис Джонсон пояснил, что хочет поставить этот вид оружия Украине, чтобы предотвратить наступление русских на Одессу, точно так же, как британские противотанковые ракеты использовались, чтобы остановить попытки президента Путина захватить Киев.

Речь идет, скорее всего, о противокорабельных ракетах Harpoon. Они могут размещаться на кораблях, а также имеют наземную и авиационную версии.