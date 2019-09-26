Велика кількість смертельних ДТП в Україні: у поліції ініціювали зміни для пасажирських перевезень

Зокрема причиною цих змін стала і ДТП на Одещині.

Про це повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький Facebook.

У поліції ініціювали зміни у пасажирських перевезеннях, зв’язку з численними смертельними аваріями, які трапились останнім часом. Зокрема причиною цих змін стала і ДТП на Одещині.

– Департамент патрульної поліції ініціюватиме питання про внесення змін до законодавства, перш за все до Кодексу України про адміністративні правопорушення, у частині збільшення штрафних санкцій за незадовільний технічний стан транспортних засобів, які використовуються для надання послуг з перевезення пасажирів, а також до посадових осіб, відповідальних за технічний стан, обладнання та експлуатацію, – пише Білошицький.

Також Олексій Білошицький проанонсував ще низку змін:

Буде запропоновано закріпити на законодавчому рівні заборону використання пасажирськими перевізниками транспортних засобів, які за конструкцією передбачені для перевезення вантажів, але пройшли процедуру переобладнання.

Додатково планується внести на розгляд питання щодо обов’язкового обладнання пасажирського транспорту міжміського сполучення ременями безпеки для пасажирів та передбачити адміністративну відповідальність за порушення таких правил. Нами було розроблено постанову Кабіміну від 22 травня 2019 року № 424 “Деякі питання ведення обліку дорожньо-транспортних пригод” (на основі CADaS) задля нормативного врегулювання запровадження та ведення обліку ДТП, упорядкування процедури взаємодії між суб’єктами, що володіють інформацією про скоєні ДТП, що дозволить проводити більш детальний та ґрунтовний аналіз ДТП для визначення причин та умов, що сприяють виникненню ДТП і вжиття відповідних заходів для зменшення травматизму та смертності на дорогах країни.

Наразі триває розробка технічної складової системи.

Наразі триває розробка технічної складової системи. Наразі Департамент патрульної поліції розробляє проєкт постанови Кабміну, яким буде внесено зміни до Правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2001 року № 30.

Проєктом передбачено оптимізацію процедури видачі дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, щодо запровадження електронного звернення за дозволом, отримання електронного погодження маршрутів для підготовки дозволу, а також електронного розрахунку плати за послугу і за проїзд автомобільними дорогами та використання дозволу в електронному вигляді. З одного боку, ми передбачаємо якомога зручнішу і автоматизовану процедуру отримання послуг, з іншого, більше контролю і відповідальності!

Зазначені зміни дозволять вплинути на тяжкість наслідків та кількість ДТП.

Білошицький нагадав, що наразі по всій Україні триває комплекс заходів “Безпека дорожнього руху — це життя”, під час яких патрульні поліцейські вживають заходів щодо контролю за відповідністю технічного стану ТЗ, дотримання водіями ПДР, а також правил перевезення пасажирів і вантажів.

Фото: Радіо ТРЕК