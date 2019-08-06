Велика кількість поверхневих вод: на пляжах Одеси не радять купатися

Велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію пляжів міста.

Після сильних дощів рекомендовано не купатися на пляжах Одеси.

Про це повідомляється на сайті Одеської міської ради.

У зв’язку з сильними зливовими опадами, які пройшли 3-4 серпня в Одесі, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію пляжів міста.

Керуючись статями 7, 18 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», з метою недопущення погіршення епідситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує населенню тимчасово утриматись від морського водокористування на пляжах міста.

Рекомендація діє до особливого розпорядження.

Нагадаємо, нещодавно на декілька днів заборонили купатися на деяких пляжах Одеської області.

Фото: Вікіпедія