Вечером 27 февраля с Одесского вокзала отправится эвакуационный поезд

27 февраля, в 22.32 с Одесского железнодорожного вокзала будет отправлен эвакуационный поезд на Западную Украину.
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Одесского горсовета.
«Информируем Вас о том, что сегодня, 27 февраля, в 22.32 с Одесского железнодорожного вокзала будет отправлен эвакуационный поезд на Западную Украину (Львов, Ужгород)», сказано в сообщении.
Все желающие могут воспользоваться возможностью добраться до этих городов бесплатно.
Информация по телефонам:
0487273182
0487274242
(Справочная служба вокзала).
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