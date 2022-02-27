Вечером 27 февраля с Одесского вокзала отправится эвакуационный поезд

27 февраля, в 22.32 с Одесского железнодорожного вокзала будет отправлен эвакуационный поезд на Западную Украину.

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Одесского горсовета.

«Информируем Вас о том, что сегодня, 27 февраля, в 22.32 с Одесского железнодорожного вокзала будет отправлен эвакуационный поезд на Западную Украину (Львов, Ужгород)», сказано в сообщении.

Все желающие могут воспользоваться возможностью добраться до этих городов бесплатно.

Информация по телефонам:

0487273182

0487274242

(Справочная служба вокзала).

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