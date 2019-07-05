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Новости Одессы и Одесской области

Вечер балета в Одессе

  • Вечер балета в Одессе
  • Вечер балета в Одессе
  • Вечер балета в Одессе
  • Вечер балета в Одессе
  • Вечер балета в Одессе
  • Вечер балета в Одессе
  • Вечер балета в Одессе
  • Вечер балета в Одессе
  • Вечер балета в Одессе
  • Вечер балета в Одессе

«Вечер балета» представлен в двух отделениях. Вниманию зрителей будут предоставлены известные номера классической и современной хореографии.

Первое отделение – номера классического и современного наследия. В первом акте зрители увидят па-де-де из романтического балета «Жизель», насладятся бравурным исполнением Китри и Базиля из балета «Дон Кихот». Поаплодируют зажигательному дуэту Болеро и итальянской страстной «Тарантелле» в постановке Джорджа Баланчина, увидят дуэт «Весенние голоса» и побывают в подводном царстве с трио «Океан и Жемчужины».

Второй акт – «Лебединое озеро». Вот уже более века пленяет сердца поклонников классической музыки. Он по праву считается эталоном высокого искусства. «Лебединое озеро» без доли преувеличения можно назвать жемчужиной русской классики. В основу балета легла сказка рыцарской эпохи. Это трепетная и прекрасная история любви, наполненная множеством препятствий и испытаний, подстерегающая юных влюбленных. Вашему вниманию мы покажем белый акт, где юный принц Зигфрид, благодаря вмешательству самой Судьбы, переносится на берег волшебного озера и знакомиться с очаровательной девушкой, образ которой так долго преследовал его во снах и наяву. Ею оказывается прекрасная лебедь Одетта и пылкий юноша тотчас признается ей в своих чувствах и обещает хранить верность. В роли Одетты, принца Зигфрида и злого гения Ротбарта солисты Одесского театра Оперы и Балета, также в спектакле заняты ученики образцового ансамбля классического танца «Фуэте», ДШИ № 4.

Билеты можно заказать на сайте: odessa.kontramarka.ua

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