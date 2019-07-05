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Новости Одессы и Одесской области

Ансамбль классического танца «Фуэте» представляет в Одессе балет-сказку «Спящая красавица»

Образцовый ансамбль классического танца «Фуэте», ДШИ 4 представляет: балет-сказку в трех актах на музыку величайшего классика П.И.Чайковского – «Спящая красавица».

Спектакль поставлен по сюжету известной всем с детства сказки Шарля Перро о заснувшей на сотню лет принцессе, которую пробудил от ее колдовского сна только поцелуй прекрасного принца.

Основателем коллектива «Фуэте» является педагог, хореограф – Козяр Марина Юрьевна.  Позже к школе присоединяется педагог, хореограф – Погорецкая Анна Владимировна. За плечами этих замечательных преподавателей многолетний опыт и профессия артистов балета в Одесском национальном театре оперы и балета. В процессе творческого синтеза они дают новую жизнь нестареющей классике: «Спящая Красавица», «Щелкунчик», второй акт «Лебединого Озера» П.И. Чайковского. Так же в репертуаре ансамбля – вечер балета состоящий из номеров классического и современного наследия танца.

Коллектив плотно сотрудничает с Оперным театром. Наши юные балерины заняты в репертуарных спектаклях, которые с неизменным успехом идут на большой сцене: «Рождение балерины», «Спящая красавица». Яркая концертная деятельность и конкурсные награды – образцовый показатель того, что «Фуэте» стремительно развивается и покоряет новые вершины.

Купить билеты можно на сайте: odessa.kontramarka.ua

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Пресс-релиз
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