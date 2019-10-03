Вдома били та погано доглядали: в Одесі трирічний хлопчик втік з дому

По це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області.

Дитину знайшла жінка у своєму дворі у Валіховському провулку. Вона й звернулася до поліції.

Жінка повідомила, що виявила у своєму дворі роздягнену дитину, хлопчику на вигляд три роки. Він нічого про себе не повідомляв, лише сказав, що вдома його б’ють й погано за ним доглядають.

Дитину було доставлено до відділку поліції для з’ясування всіх обставин справи.

Згодом до поліції прийшла мати хлопчика.

Подальшим з’ясуванням справи займаються інспектори ювенальної превенції.

Фото: пресслужба патрульної поліції Одеської області