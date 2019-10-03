fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Вдома били та погано доглядали: в Одесі трирічний хлопчик втік з дому

Вдома били та погано доглядали: в Одесі трирічний хлопчик втік з дому

Дитину знайшла жінка у своєму дворі.

По це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області.

Дитину знайшла жінка у своєму дворі у Валіховському провулку. Вона й звернулася до поліції.

Жінка повідомила, що виявила у своєму дворі роздягнену дитину, хлопчику на вигляд три роки. Він нічого про себе не повідомляв, лише сказав, що вдома його б’ють й погано за ним доглядають.

Дитину було доставлено до відділку поліції для з’ясування всіх обставин справи.

Згодом до поліції прийшла мати хлопчика.

Подальшим з’ясуванням справи займаються інспектори ювенальної превенції.

Фото: пресслужба патрульної поліції Одеської області

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
РедакцияПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить