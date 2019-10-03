Вдома били та погано доглядали: в Одесі трирічний хлопчик втік з дому

Дитину знайшла жінка у своєму дворі.
По це повідомляє пресслужба патрульної поліції Одеської області.
Дитину знайшла жінка у своєму дворі у Валіховському провулку. Вона й звернулася до поліції.
Жінка повідомила, що виявила у своєму дворі роздягнену дитину, хлопчику на вигляд три роки. Він нічого про себе не повідомляв, лише сказав, що вдома його б’ють й погано за ним доглядають.
Дитину було доставлено до відділку поліції для з’ясування всіх обставин справи.
Згодом до поліції прийшла мати хлопчика.
Подальшим з’ясуванням справи займаються інспектори ювенальної превенції.
Фото: пресслужба патрульної поліції Одеської області