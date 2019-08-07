Вдягнув на голову мішок та кинув у колодязь: на Одещині чоловік втопив тещу свого брата

Під час хмільного застілля 39-річний чоловік посварився із тещею свого брата, після того надів їй на голову мішок і вкинув у колодязь.

Про це повідомляє Кодимське відділення поліції в Одеській області.

Зять постраждалої був свідком інциденту, але допомогти їй не зміг, бо був надмірно сп’янілим.

Правоохоронці дістали 53-річну жінку з колодязя вже без ознак життя. Згідно з висновком судмедексперта, причина її смерті – утоплення.

Підозрюваного поліцейські розшукали на залізничному вокзалі в місті Кодима. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

До обрання запобіжного заходу фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, у роздільнянській лікарні внаслідок вибуху гранати загинуло дві особи.

Фото: Нацполіція