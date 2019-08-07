У роздільнянській лікарні внаслідок вибуху гранати загинуло дві особи

Після вибуху у приміщенні виявили ще одну гранату, яка була приведена в дію.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Як виявилося, до 44-річної працівниці харчоблоку лікарні, прийшов співмешканець, який імовірно і приніс із собою вибухонебезпечні предмети.

Жінка була у будівлі, що стоїть окремо від лікарні. Після того, як туди зайшов чоловік, пролунав вибух.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Оскільки через вікно виднілися чеки від двох гранат, а вибух був один, заходити до приміщення було вкрай небезпечно. Тож поліцейські оточили будівлю, відвели людей на небезпечну відстань, та чекали на приїзд вибухотехніків.

Прибувши на місце, фахівці вибухотехнічної служби знешкодили гранату РГД-5, яка була приведена в дію та знаходилася у вкрай небезпечному стані, проте вибух не стався. В ході огляду було встановлено, що вибухнула граната Ф-1, в результаті чого і чоловік, і жінка загинули. Інших постраждалих немає.

Зараз на місці події продовжує працювати поліція. Обставини встановлюються.

Фото: Нацполіція