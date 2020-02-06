Вбивство Дарини Лук’яненко: від підозрюваного відмовився захисник

Про це повідомив голова Іванівської сільської ради Віктор Лобач у Facebook.

– Сьогодні о 14:00 годині відбулося перше засідання в закритому режимі по розгляду справи із встановлення винних та притягнення до відповідальності за жорстоке вбивство Даші Лук’яненко.

Від батька загиблої дівчинки Лук’яненка С.М. дізнався, що засідання знову перенесли вже на 24 лютого 10:30 год., повідомив пан Віктор.

Як виявилося, засідання перенесли у зв’язку із тим, що від підозрюваного відмовився захисник, а новому потрібний час на вивчення матеріалів справи.

– Бажаю моральних сил та терпіння батькам та всім рідним Даші. Громадськість Іванівщини все ж таки сподівається, що справедливий вирок буде винесений найближчим часом, – додав сільський голова.

Фото: Ізбірком

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