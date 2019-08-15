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Новости Одессы и Одесской области

Вандалізм в Одесі: невідомі викрали бронзову скульптуру чоловіка, який приборкує лева

Вандалізм в Одесі: невідомі викрали бронзову скульптуру чоловіка, який приборкує лева

З пам’ятки, встановленої на стіні будинку по вулиці Єврейській, 1, зникла фігура людини, що втихомирює лева.

Про це у Facebook повідомив Семен Абрамович:

– І знову вандалізм в Одесі. Пошкоджено ще один пам’ятник культури та історії нашого прекрасного міста. З горельефа, встановленого на стіні будинку по вулиці Єврейській, 1, зникла символічна фігура людини, що втихомирює лева. Сьогодні, коли в усьому світі будинок на Єврейської, 1 називають не інакше, як будинок Жаботинського, знайшовся хтось двоногий, якому кілограм-два бронзи за пляшку або дозу, важливіше історичної пам’яті міста.
Задається питання: чи заслужив видатний письменник Володимир (Зеєв) Жаботинський такого “шанування”? Народжений 6 жовтня 1880 року в Одесі, Володимир Жаботинський прославив її в романі “П’ятеро”. Цей роман визнаний одним з найкращих романів про довоєнну Одесі.
Я пам’ятаю, як відкривали цей пам’ятний горельєф онук і правнучка, що приїхали з Ізраїлю. А сьогодні – залишається тільки почуття сорому за це варварство, ніяк не відповідає нашому європейському місту.

И вновь вандализм в Одессе. Поврежден еще один памятник культуры и истории нашего прекрасного города. С горельефа,…

Gepostet von Семен Абрамович am Mittwoch, 14. August 2019

Нагадааємо, нещодавно вандали зруйнували пам’ятник, призначений для людей із вадами зору.

Фото: Семен Абрамович

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