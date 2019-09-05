В заповеднике под Одессой из-за захвативших земли фермеров гибнут растения и живность

Сотрудники Нацпарка “Тузловские лиманы” заметили, что целина на территории заказника изрезана глубокими бороздами.

Об этом рассказал в Facebook известный ученый, эколог Иван Русев.

«На берегу лимана Хаджидер, в его прибрежно-защитной зоне, в границах НПП «Тузловские лиманы» во время рейда обнаружены следы преступления ненасытных фермеров», – написал он.

Иван Русев говорит, что из-за вспашки на этой территории гибнет флора и фауна, так как исчезает природная среда обитания растений и живности. Так, например, фермеры обработали уникальный участок степи, где весной обычно густо всходили первоцветы.

Еще одна беда – рапс, которым засеивают вспаханные земли. Его опрыскивают химикатами, которые вредят редчайшим растениям, попадают в лиманы и убивают водоплавающих птиц, употребляющих отравленную растительность.

Сотрудники парка решили не спускать дело на тормозах. Они сообщили о нарушении в Службу государственной охраны. Там уже составили акт. Злоумышленника намерены вычислить и привлечь к ответственности.

Фото: Facebook Ивана Русева