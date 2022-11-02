В ВСУ рассказали о ракетной атаке по Одесской области

Утром 2 ноября 2022 года рашисты выпустили по Одесскому региону три крылатые ракеты. Все они были сбиты над морем.

«На рассвете по Одесщине враг направил три крылатых ракеты Х-59. По направлению с Черного моря, с самолетов Су-30, враг пытался атаковать юг области. Все ракеты сбиты силами противовоздушной обороны над морем, — сказано в сообщении Оперативного командования «Юг».

Сейчас российская федерация направляет все свои усилия, чтобы разрушить энергетическую инфраструктуру Украины. Враг хочет оставить украинцев без электричества, тепла и связи.

Напомним, что в Одессе разработали приложение для смартфонов, которое позволяет любому украинцу помочь противовоздушной обороне сбивать российские ракеты и беспилотники.

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