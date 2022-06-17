В воскресенье в одесском Горсаду пройдет музыкальный концерт

По Одессе путешествует «Книжковий курінь» Путешествующая библиотека, кочующая библиотека, передвижная библиотека… Определять можно как угодно, а называется это нововведение «Книжковий курінь». Что же это такое и как это работает? ПОДРОБНЕЕ

«Вы делаете нас сильнее»: концерт театрального батальона одесской Музкомедии В знаменитой Ракушке парка Шевченко с большим успехом прошел концерт театрального батальона (с самого начала войны в театре появилось новое понятие — «Театроборона») Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного… ПОДРОБНЕЕ

Праздник Троицы: его значение, обряды, как отмечают в Одесской области Сегодня, 12 июня, православные верующие празднуют Троицу. Это один из самых почитаемых в народе христианских праздников. Ритуалы этого торжества призваны принести семье мир, а роду — процветание. Как правильно встретить Троицу? ПОДРОБНЕЕ