В воскресенье в одесском Горсаду пройдет музыкальный концерт

Одесский муниципальный театр им. А. Салика и музыкальная волонтерская инициатива «Творческая сила» продолжают музыкальный марафон «Просто неба».
В воскресенье, 19 июня 2022 года, в 17:00 в ротонде Городского сада для одесситов выступит объединенный духовой оркестр Одесского муниципального театра и музыкальной волонтерской инициативы «Творческая сила» с европейской программой.
Также творческие подарки подготовили новые резиденты «Творческой силы» – ансамбль танца «Созвездие» Одесского городского центра хореографического искусства.
Фото: сайт Одесского городского совета