В водоемах Одесчины запретили ловить селедку

В Днестровских водоемах начала нереститься селедка. В связи с этим ее нельзя ловить.

Запрет вступил в силу с 1 мая.

Об этом сообщила пресс-служба регионального рыбоохранного патруля.

Ограничение на лов сельди установили:

– в Днестровском лимане, в рукаве реки Турунчук и в основном русле р. Днестр – от гирла до с. Паланка (на отметке 28 км), там сельдь нельзя будет ловить с 1 до 5 мая включительно

– на отрезке реки Днестр от с. Паланка до Дубоссарской дамбы – с 1 до 10 мая включительно

Фото: Рыбалка

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