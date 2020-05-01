В водоемах Одесчины запретили ловить селедку

В Днестровских водоемах начала нереститься селедка. В связи с этим ее нельзя ловить.
Запрет вступил в силу с 1 мая.
Об этом сообщила пресс-служба регионального рыбоохранного патруля.
Ограничение на лов сельди установили:
– в Днестровском лимане, в рукаве реки Турунчук и в основном русле р. Днестр – от гирла до с. Паланка (на отметке 28 км), там сельдь нельзя будет ловить с 1 до 5 мая включительно
– на отрезке реки Днестр от с. Паланка до Дубоссарской дамбы – с 1 до 10 мая включительно
Фото: Рыбалка