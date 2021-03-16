В Венгрии врезался в мост теплоход из Одесской области (фото)

В Венгрии в аварию попал теплоход “Челябинск” Украинского Дунайского пароходства. Он врезался в опору моста через реку Дунай в венгерском городе Бая.
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Это произошло днем 15 марта, сообщили в пароходстве.
“Челябинск” перемещал вниз по течению шесть барж. Информации о пострадавших нет. В ликвидации последствий принимал участие другой теплоход Дунайского пароходства – “Иваново”.
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