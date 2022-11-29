В Одессе покажут спектакль Херсонского драмтеатра

1 и 2 декабря в Одессе на сцене театра им. В. Василька пройдут показы спектакля Херсонского областного академического музыкально-драматического театра. Зрители увидят премьеру, состоявшуюся в октябре в Киеве «Оставаться (не) возможно».

Режиссер Евгений Резниченко работал над спектаклем почти семь месяцев. Было сложно репетировать, ведь актеры разъехались по разным городам. По словам редактора текстов Ксении Швец, лично для нее было трудно выбрать ту или иную историю, которая будет включена в спектакль, потому что все эти отрывки – реальные истории, которые произошли с реальными людьми и каждая из них особенная по-своему.

Художественный руководитель театра Александр Книга написал после премьеры в своем Facebook:

«На сдаче я плакал, потому что спектакль о пережитом нами, там, в оккупации. О боли, унижении и смехе сквозь слезы, потому что без юмора воспринимать действия захватчиков, которые ворвались в наши дома иногда просто невозможно.

Еще в начале войны я писал, что когда-нибудь мы поставим спектакль или снимем комедию о событиях, очевидцами которых мы были. А сейчас мы плачем, но это – слезы очищения, которые смывают с души рашистскую грязь, которую принесли в нашу жизнь эти изверги».

Спектакль камерный и идет в формате «Зритель на сцене», так что каждый окажется почти один на один с актерами и их чувствами. А потом можно будет поздравить херсонцев и всех присутствующих с освобождением города.

В спектакле задействованы: Римма Зюбина, Сергей Михайловский, Руслан Вишнивецкий, Евгения Кирсанова, Елена Пасько, Валерий Гайфуллин, Ангелина Павлюк.

Спектакль состоится 1 и 2 декабря в помещении одесского театра им. Василька по адресу: ул. Пастера, 15. Начало в 18:00.

Билеты можно купить на сайте театра.

Фото со страницы Александра Книги в Facebook