Новости Одессы и Одесской области

В Одессе покажут спектакль Херсонского драмтеатра

В Одессе покажут спектакль Херсонского драмтеатра

1 и 2 декабря в Одессе на сцене театра им. В. Василька пройдут показы спектакля Херсонского областного академического музыкально-драматического театра. Зрители увидят премьеру, состоявшуюся в октябре в Киеве «Оставаться (не) возможно».

Режиссер Евгений Резниченко работал над спектаклем почти семь месяцев. Было сложно репетировать, ведь актеры разъехались по разным городам. По словам редактора текстов Ксении Швец, лично для нее было трудно выбрать ту или иную историю, которая будет включена в спектакль, потому что все эти отрывки – реальные истории, которые произошли с реальными людьми и каждая из них особенная по-своему.

Художественный руководитель театра Александр Книга написал после премьеры в своем Facebook:

«На сдаче я плакал, потому что спектакль о пережитом нами, там, в оккупации. О боли, унижении и смехе сквозь слезы, потому что без юмора воспринимать действия захватчиков, которые ворвались в наши дома иногда просто невозможно.
Еще в начале войны я писал, что когда-нибудь мы поставим спектакль или снимем комедию о событиях, очевидцами которых мы были. А сейчас мы плачем, но это – слезы очищения, которые смывают с души рашистскую грязь, которую принесли в нашу жизнь эти изверги».

Херсонский драмтеатр, спектакль2
Херсонский драмтеатр, спектакль3
Херсонский драмтеатр, спектакль

Спектакль камерный и идет в формате «Зритель на сцене», так что каждый окажется почти один на один с актерами и их чувствами. А потом можно будет поздравить херсонцев и всех присутствующих с освобождением города.

В спектакле задействованы: Римма Зюбина, Сергей Михайловский, Руслан Вишнивецкий, Евгения Кирсанова, Елена Пасько, Валерий Гайфуллин, Ангелина Павлюк.

Херсонский драмтеатр, спектакль, афиша

Спектакль состоится 1 и 2 декабря в помещении одесского театра им. Василька по адресу: ул. Пастера, 15. Начало в 18:00.

Билеты можно купить на сайте театра.

Фото со страницы Александра Книги в Facebook

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
  • Афиша Одессы 29 ноября-1 декабря: бесплатные лекции, концерты, встречи
    Афиша Одессы 29 ноября-1 декабря: бесплатные лекции, концерты, встречи

    Пересекаем границы зимы. Что нам принесет последний месяц? Надеемся, что больше хороших новостей – освобождение наших городов и поселков, возвращение домой наших пленных, больше оружия для наших воинов. Не забывайте благодарить и донатить на ВСУ, ведь именно благодаря им мы можем планировать события на эту неделю и выбирать, как нам провести свое свободное время.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы 26-27 ноября: бесплатные лекции, концерты, встречи
    Афиша Одессы 26-27 ноября: бесплатные лекции, концерты, встречи

    Последние выходные осени 2022 года… Мы запомним их надолго благодаря свету, теплу и отзывчивости, исходящим от каждого из нас. На ракетные атаки и отключение электричества мы отвечаем сплоченностью и готовностью прийти на помощь. Несмотря на сложную ситуацию, наши художники продолжают творить и создавать, наши музыканты – играют, а предприниматели работают. Мы собрали для вас события, которые произойдут вживую в уютных просторах нашего города. Ну а если повезет и будет электричество, то можете подключиться к интересным онлайн событиям.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы 22-25 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты
    Афиша Одессы 22-25 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

    Осень умерла. Потому и на улицу лишний раз не хочется выходить. Поэтому онлайн события – это выход из ситуации, ну если у вас есть свет, конечно. Кстати, расскажите, как вы проводите время, когда нет света, чем занимаетесь? Возможно, прочли новую книгу, стали ли больше уделять внимание детям и играете с ними в игры? В любом случае, призываем вас провести это время в любви и уюте. А уже в четверг вас будет ждать новая подборка интересных событий, которые можно посетить бесплатно и всей семьей.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Взрыв газа в одесской многоэтажке: чего боятся жильцы на третьи сутки после происшествия? (фото, видео)
    Взрыв газа в одесской многоэтажке: чего боятся жильцы на третьи сутки после происшествия? (фото, видео)

    В среду, 16 ноября, в жилой многоэтажке по улице Краснова в Одессе взорвался газ. К счастью, обошлось без человеческих жертв, жильцам дома от этого не легче: ведь дом продолжает медленно разрушаться.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Афиша Одессы 18-20 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты
    Афиша Одессы 18-20 ноября: бесплатные лекции, выставки, концерты

    Одессе блекаут. Но это не повод отчаиваться. Скорее всего, это повод познакомиться со своими соседями, спросить, нужна ли ваша помощь, или, наоборот, попросить помощи у ближнего. Отключение света – это не повод отказаться от культурной жизни. Именно поэтому небольшие и уютные простанства подготовили множество концертов, встреч, выставок, которые пройдут даже при свечах. Но главный свет – он все равно находится внутри нас. Берегите его и подзаряжайтесь во время культурных и интересных событий, которые мы для вас подобрали.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить