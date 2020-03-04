В Уряді запропонували змінити межі міста в Одеській області

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді змінити межі трьох міст у трьох областях.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Учора, 3 березня, на сайті Верховної Ради були зареєстровані відповідні проєкти постанов. Останній етап проходження постанов – передані на розгляд керівництву.

Їх тексти наразі відсутні на сайті парламенту.

Кабмін вніс до ВР такі проєкти:

№3141 про зміну і встановлення меж міста Арциза Арцизького району Одеської області;

№3142 про зміну і встановлення меж міста Городка Городоцького району Хмельницької області;

№3143 про зміну і встановлення меж міста Овруч Овруцького району Житомирської області.

Фото: Вікіпедія

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