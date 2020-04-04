В Уряді надали роз’яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину

Про це повідомляє Урядовий портал.

Прийняті Постановою №211 нові норми обмежувальних заходів викликали в українців безліч запитань. Тому надаємо роз’яснення щодо найбільш поширених запитань.

Чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу?

Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину.

Чи можна ходити по вулиці без маски?

В Постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі.

Громадське місце – частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під’їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).

Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія; тощо.

Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення «громадське місце».

Навіщо запроваджується обов’язковий масковий режим?

Це потрібно заради безпеки всіх нас. Враховуючи темпи розповсюдженя коронавірусної хвороби всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується.

Яка відповідальність за порушення правил карантину? Чи можуть мене оштрафувати за похід в парк чи відсутність маски?

Можуть. За порушення правил карантину – штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність.

Чи закривають церкви на період карантину?

Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома на період карантину.

Хто контролюватиме дотримання заходів карантину? Чи буде поліція стояти на входах в парки?

Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.

Чи можна ходити по вулиці втрьох?

Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості.

В якому випадку людям старше 60 років можна тепер виходити на вулицю?

Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони відносяться до групи підвищеного ризику, відтак – потребують самоізоляції. Що це означає? По-перше, вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції. По-друге, утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають.

А якщо вони не мають близьких людей молодшого віку, які можуть про них піклуватися?

Люди, що знаходяться на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди мають дотримуватися масочного режиму.

Окрім того, Уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.

Чи можна буде гуляти навколо будинку?

Це не заборонено, але діють інші обмеження: не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо.

Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми? Чи можна дітям молодше 14 років виходити самим на вулицю?

Діти до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. В постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Але! Як сказано вище, навіть під’їзд та територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не покидати домівку без супроводу дорослих.

Чи можна ходити в парк чи сквер?

Ні, відтепер – не можна. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність.

Як тепер вигулювати домашніх тварин?

Як і раніше ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.

Коли діти знову підуть у школу?

Заходи карантину наразі діють до 24 квітня, а тому всі освітні заклади переведені в онлайн. За ініціативи Президента починає працювати проект «Всеукраїнська школа онлайн». Старт трансляції – 6 квітня.

Чи правда, що магазини, банки та аптеки мають забезпечувати відвідувачів масками або респіраторами?

Ні, це неправда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів виключно в масках та респіраторах. Обов’язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів.

Фото: inform-ua.info

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