В Укренерго рассказали, ждать ли отключений света в Одессе и области

В компании НЭК Укрэнерго рассказали, что сейчас в Одесской области проходят работы для восстановления надежности питания региона. Их закончат к 15 марта. При этом отключений света быть не должно.

Отключений света нет

«Со вторника в Одессе нет отключений – ни из-за балансовых ограничений, ни из-за сетевых. Сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который необходим городу и области. До 15 марта планируем завершить основные работы по восстановлению надежности питания региона, то есть для того, чтобы отключение того или иного элемента сети не приводило к масштабным ограничениям потребления. Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей», рассказал Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК «Укрэнерго»

В энергокомпании отметили, что 3 недели в Украине отсутствует дефицит мощности и не прогнозируется. В субботу и воскресенье потребление происходит в пределах выходного дня.

В стране работают все виды электростанций в энергосистеме.

Объемов производимой электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей в стране.

Когда возможны отключения

Что касается ограничений — в них, по заверению “Укрэнерго”, нет необходимости. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Единственное, из-за чего они сейчас могут быть — из-за порывистого сильного ветра в сетях тех облэнерго, на территории которых присутствует непогода.

При этом сотрудник «Укрэнерго» продолжают ремонтные работы на всех объектах, поврежденных вражескими обстрелами.

Напомним, что россияне выпустили тысячи ракет и дронов по энергосистеме, более 200 из них попали подстанции. Некоторые подстанции атаковали по 4-5 раз.

“Укрэнерго” ежедневно работаем по восстановлению поврежденного оборудования. Но для восстановления надежности электроснабжения, которое было до вторжения, все еще нужно много времени и ресурсов.

Ранее «Одесская Жизнь» называла причину, по которой одесситы снова могут оказаться без света.