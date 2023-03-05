Новости Одессы и Одесской области

В Укренерго рассказали, ждать ли отключений света в Одессе и области

В Укренерго рассказали, ждать ли отключений света в Одессе и области

В компании НЭК Укрэнерго рассказали, что сейчас в Одесской области проходят работы для восстановления надежности питания региона. Их закончат к 15 марта. При этом отключений света быть не должно.

Отключений света нет

«Со вторника в Одессе нет отключений – ни из-за балансовых ограничений, ни из-за сетевых. Сеть уже способна пропустить объем электроэнергии, который необходим городу и области. До 15 марта планируем завершить основные работы по восстановлению надежности питания региона, то есть для того, чтобы отключение того или иного элемента сети не приводило к масштабным ограничениям потребления. Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей», рассказал Владимир Кудрицкий, председатель правления НЭК «Укрэнерго»

В энергокомпании отметили, что 3 недели в Украине отсутствует дефицит мощности и не прогнозируется. В субботу и воскресенье потребление происходит в пределах выходного дня.

В стране работают все виды электростанций в энергосистеме. 

Объемов производимой электроэнергии достаточно, чтобы удовлетворить потребности всех потребителей в стране.

Когда возможны отключения

Что касается ограничений — в них, по заверению “Укрэнерго”, нет необходимости. Но при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

Единственное, из-за чего они сейчас могут быть — из-за порывистого сильного ветра в сетях тех облэнерго, на территории которых присутствует непогода. 

При этом сотрудник «Укрэнерго» продолжают ремонтные работы на всех объектах, поврежденных вражескими обстрелами.

Напомним, что россияне выпустили тысячи ракет и дронов по энергосистеме, более 200 из них попали подстанции. Некоторые подстанции атаковали по 4-5 раз.

“Укрэнерго” ежедневно работаем по восстановлению поврежденного оборудования. Но для восстановления надежности электроснабжения, которое было до вторжения, все еще нужно много времени и ресурсов.

Ранее «Одесская Жизнь» называла причину, по которой одесситы снова могут оказаться без света.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить