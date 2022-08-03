В «Укравтодоре» заработал единый контакт-центр

В компании «Укравтодор» появился единый контакт-центр. Теперь обращения граждан будут приниматься по единому номеру и фиксироваться в единой СRМ-системе, составляющей платформу для построения информационно-аналитических, отчетных и мониторинговых систем E-Road.

В компании подчеркивают: все без исключения обращения будут автоматически направляться в Службы автомобильных дорог в областях и ответственных подрядных организаций, обслуживающих заявленный участок дороги.

«Никакой звонок не остается без ответа. Разъяснения по существу обращения предоставляются либо сразу, либо после обработки заявки ответственным лицом»,

– сказано в сообщении дорожников.

По словам первого заместителя главы «Укравтодора» Андрея Ивко, цель данного нововведения – стремление усовершенствовать и улучшить коммуникацию с пользователями дорог. Благодаря единому контакт-центру все обращения обрабатываются по единому алгоритму, а запись разговора в CRM-системе позволит всесторонне контролировать работу диспетчеров.

Сегодня эта система работает в тестовом режиме, и вскоре заработает в полную силу.

Также сообщается, что зимой при неблагоприятных погодных условиях и высокой нагрузке на контакт-центр «Укравтодора» входящие звонки будут автоматически перенаправляться на соответствующую Службу автомобильных дорог в соответствующей области.

Кроме того, в будущем для удобства пользователей планируется расширить возможности CRM-системы, а именно – ввести дополнительные каналы коммуникации: чат-боты, мессенджеры, мобильное приложение.

Помимо этого, диспетчеры контакт-центра смогут проконсультировать граждан по поводу любых запланированных ремонтных работ дорог общего пользования государственного значения. Вся информация о плановых ремонтах и строительстве новых дорог содержится в платформе для построения информационно-аналитических, отчетных и мониторинговых систем E-Road.

Номер телефона для обращений: +38 (067) 400-60-80.

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