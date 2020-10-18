В Украину везут лекарство от коронавируса

Препарат ремдесивир, который предназначен для лечения коронавирусной инфекции, уже закупили и везут в Украину.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

«Он (ремдесевир – ред.) закуплен государственным предприятием «Медицинские закупки Украины». И сейчас он транспортируется на территорию Украины, поэтому в ближайшее время появится. Да, это препарат, который первым показал, что при его применении уменьшается продолжительность пребывания человека на стационарном лечении и количество летальных случав», – сказал Ляшко.

Ранее поставки лекарства в Украину анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов.