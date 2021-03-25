Первая партия китайской вакцины Sinovac прибыла в Украину.
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Самолет с препаратом (на фото) приземлился в аэропорту “Борисполь”.
Министр здравоохранения Украины ранее заявлял, что первая партия будет состоять из 215 тысяч доз вакцины. Всего же за государственный счет планируют 1,9 млн доз Sinovac.
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