В Одессе от коронавируса вакцинируют две мобильных бригады В Одессе продолжается первый этап вакцинации против COVID-19. Сейчас прививки делают две мобильных бригады. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города. ПОДРОБНЕЕ

Главный санврач Украины заразился коронавирусом У главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко диагностировали коронавирус. Между тем, 2 марта он привился индийской вакциной Covishield. ПОДРОБНЕЕ