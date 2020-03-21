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Новости Одессы и Одесской области

В Украину помогли попасть одесситам, возвращавшимся домой из Польши

В Украину помогли попасть одесситам, возвращавшимся домой из Польши

На украино-польской границе недавно застряло десять одесситов.

21 марта их помогли вернуть общими усилиями ОГА и МИД.

Об этом соообщили в пресс-службе обладминистрации.

По дороге их несколько раз осматривали – во Львове, Виннице и в пригороде Одессы.

Как отметил губернатор Одесской области Максим Куцый, люди здоровы. Их всех проинформировали о том, что они обязаны соблюдать двухнедельный карантин в режиме самоизоляции.

Также одесситам сообщили, что невыполнение правил обсервации влечет за собой штрафы и уголовную ответственность.

Еще одна доставка жителей Одесской области запланирована на 22 марта.

Известно также, что в Черноморск в это воскресенье должен прибыть паром, на котором доставят 38 украинцев из Турции.

Фото: Максим Куцый, Facebook

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