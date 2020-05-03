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Новости Одессы и Одесской области

В Україну із-за кордону прибуло понад 550 евакуйованих українців

В Україну із-за кордону прибуло понад 550 евакуйованих українців

Минулої доби у пунктах пропуску на державному кордоні співробітники Держприкордонслужби оформили на в’їзд та виїзд близько 15 тисяч осіб. Під час проведення температурного скринінгу ознак захворювання в осіб не виявлено.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Перевірено також і пасажирів, котрі прибули учора в аеропорт «Бориспіль» евакуаційними рейсами. Загалом прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» оформили чотири спеціальні пасажирські авіарейси з Нью-Йорка (США), Лісабона(Португалія), Парижа(Франція) та Цюриха (Швейцарія). Цими літаками в Україну прибуло понад 550 пасажирів. Серед прибулих не було осіб з підвищеною температурою тіла, або скаргами на наявність симптомів захворювання на ГРВІ. Пасажири цих авіарейсів обрали передбачені карантинні обмеження із застосуванням додатку «Дій вдома». Після перевірки співробітниками Держприкордонслужби реєстрації в додатку ці особи відправилися на двотижневу самоізоляцію за вказаними адресами.

Загалом минулої доби порушників самоізоляції на кордоні не виявлено. Нагадаємо, що за порушення правил карантину ст. 44-3 КУпАП передбачає штраф від 17 тис. грн.

Фото: ДПСУ

 

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