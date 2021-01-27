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В украинских школах планируют преподавать христианскую этику

В украинских школах планируют преподавать христианскую этику

В школах Украины может появиться обязательный новый предмет – «Основы христианской этики». Преподавать его собираются школьникам 5-6 классов. В Министерстве образования и науки предложили провести общественное обсуждение проекта.

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Министерство образования и науки Украины разместило на своем официальном сайте для общественного обсуждения проект «Типовая образовательная программа для 5-9 классов учреждений общего среднего образования». Документом предусмотрено обязательное преподавание в 5-6 классах всех школ Украины предмета «Этика» либо курсов нравственной направленности.

Правом родителей и школ остается выбор конкретной программы: «Этика», «Основы христианской этики», «Христианская этика в украинской культуре», «Библейская история и христианская этика» и т.п. Сегодня «Основы христианской этики» — факультативный курс, и каждая школа сама решает, вводить ли у себя этот предмет. Преподавание курсов морально-духовного направления осуществляется только в 34,73% учебных заведений Украины. При этом ежегодно количество таких школ и учащихся сокращается.

Для того чтобы поддержать проект Министерства образования, до 28 января 2021 года необходимо направить письмо или предложение на электронный адрес Министерства образования и науки Украины: mon@mon.gov.ua

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Вероника Полищук
Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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