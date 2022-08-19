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В украинских поездах появятся бесплатные настольные игры

В украинских поездах появятся бесплатные настольные игры

Укрзализныця запускает бесплатную игротеку в своих поездах. Для пилотного проекта выбрали сто вагонов на длинных маршрутах в Вену, Будапешт, Варшаву, Хелм, Перемышль и Ужгород.

Как сообщают в пресс-службе компании, «Укрзализныця» решила вернуть шахматы на борт своих поездов и не ограничиваться только ими.

Пилотный проект будет реализован в сотне вагонов на длинных маршрутах в Вену, Будапешт, Варшаву, Хелм, Перемышль и Ужгород.

Там будет обустроена  библиотека настольных игр от магазина Kilogames. Среди игр будут:

  • Шашки;
  • Шахматы;
  • Нарды;
  • фирменная игра «Железная дорога».

Со временем бесплатная игра будет расширяться, а приобрести дополнительные игры при желании можно будет у проводника.

«Да, мы действительно считаем, что это актуально, ведь настольные игры помогают снять стресс, развивают логическое и стратегическое мышление, а еще это приятный бесплатный бонус к путешествию поездом!», — говорят в УЗ.

Фото: УЗ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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