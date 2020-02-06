В Україні запустили мобільний додаток “Дія”: можна користуватися посвідченням водія у своєму смартфоні (відео)

Відтепер 9 мільйонів українців зможуть користуватись посвідченням водія та свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своїх смартфонах.
Про це з презентації додатку повідомив кореспондент УНІАН.
– Сьогодні ми презентуємо мобільний додаток “Дія“. Відтепер він доступний у Apple store та Google Play, – сказав під час презентації Володимир Зеленський.
За словами президента, відтепер 9 мільйонів українців зможуть користуватись посвідченням водія і свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу у своїх смартфонах.
– Інші країни йдуть до цього роками. Ми змогли за півроку. І, наскільки мені відомо, Україна стала третьою країною Європи, яка має щось подібне, – зауважив Зеленський.
Він наголосив, що на створення додатку не витрачено жодної гривні з державного бюджету.
Презентація застосунку Дія та Дія. Цифрова освіта
Прямо зараз у Києві відбувається презентація мобільного додатку «Дія» та національної он-лайн платформи «Дія. Цифрова освіта». Дивіться наживо
Gepostet von УНИАН am Mittwoch, 5. Februar 2020
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