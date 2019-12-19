В Україні запрацювала відеофіксація практичного іспиту на право керування авто

Іспити на право керування транспортним засобом є однією з найбільш популярних послуг у сервісних центрах МВС: наприклад, в 2018 році в Україні було вперше видано 409 729 водійських посвідчень.

Про це сьогодні, 19 грудня, повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов.

Процедура складення практичного іспиту на право керування стала більш прозорою: перебіг екзамену почнуть фіксувати за допомогою технічних засобів контролю, що встановлюватимуться в кожному екзаменаційному авто.

Під час презентації відбулася демонстрація застосування відеофіксації в екзаменаційному авто.

Така можливість з’явиться в кожному регіоні країни вже з наступного вівторка 24 грудня. Навчальні автомобілі будуть оснащені камерами, які фіксуватимуть дії кандидата у водії на дорозі та ситуацію в салоні. Загалом функціонуватимуть 440 мобільних приладів.

Нововведення допоможе зменшити корупційну складову, уникнути можливих суперечностей під час складення іспиту та виявити здійснене правопорушення. У разі суперечностей кандидат у водії матиме можливість оскаржити результати іспиту.

На період тестового режиму строк зберігання вивантаженої інформації з відеореєстратору становитиме 10 діб. В цей час кандидат у водії матиме право відмовитися від фіксації процесу складення практичного іспиту. Обовязковою фіксація іспитів стане з 2020 року, а відмова кандидата у водії від відеофіксації іспиту стане підставою для його недопуску до складення практики. Також збільшиться строк зберігання відео.

Фото: МВС

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