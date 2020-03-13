В Україні зафіксовано два нових випадки коронавірусної інфекції

Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, проводиться робота з контактними особами, вони перебувають під наглядом медиків.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Випадки коронавірусної інфекції зафіксовані у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії протягом останніх 14 днів.

Інформацію про лабораторно підтверджені випадки на території країни повідомили в МОЗ України в офіційному Телеграм-каналі.

Дослідження проводила вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я. Пацієнти ізольовані, їм надається симптоматичне лікування, проводиться робота з контактними особами, вони перебувають під наглядом медиків.

Раніше в Україні був зафіксований 1 випадок коронавірусу COVID-19 – у чоловіка в Чернівцях, наразі його стан задовільний.

Фото: Слово і Діло

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