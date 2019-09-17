В Україні за 10 років кількість жінок-військовослужбовиць збільшилась у 15 разів

За даними Головного управління персоналу Генерального штабу Збройних Сил України наразі у війську 27 074 жінок—військовослужбовиць, з них 949 — старші офіцерки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

Для порівняння, торік у війську проходило службу 24 897 жінок, у 2017 році — понад 23 тисячі, а у 2008 році їх було всього 1 800.

Статус учасника бойових дій за участь в АТО/ООС надано 9 916 жінкам, 166 військовослужбовиць у період з 2014 року відзначено державними нагородами України.

Також під час проведення АТО/ООС загинуло 7 жінок-військовослужбовиць.

Фото: Міноборони