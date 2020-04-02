В Україні створили сервіс з усіма держпослугами, які доступні в онлайні на сьогоднішній день

Про це пише Детектор Медіа.

Киянин Ігор Ніколаєв запустив проєкт Egov.in.ua – агрегатор всіх державних послуг в Україні, які доступні в онлайні на сьогоднішній день.

Щоб розмістити відсутній на сайті сервіс, потрібно заповнити форму й відправити заявку команді Egov.in.ua. Його перевірять і додадуть на сайт, якщо він відповідає критеріям.

– Якщо всі необхідні електронні послуги будуть зібрані на одній платформі, інформація на якій буде постійно перевірятися на актуальність, це значно прискорить діджіталізацію суспільства і виробить нові звички, – переконаний автор агрегатору.

Недавні дослідження Міністерства цифрової трансформації України показують, 37,9% українців у віці від 18 до 70 років володіють цифровими навичками, які передбачають використання інтернету для вирішення проблем, на рівні нижче середнього. Ще 15,1% не володіють ними зовсім.

За словами авторів проєкту, це означає, що українці не користуються сучасними технологіями, які полегшують життя для вирішення нагальних проблем.

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