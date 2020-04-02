fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Україні створили сервіс з усіма держпослугами, які доступні в онлайні на сьогоднішній день

В Україні створили сервіс з усіма держпослугами, які доступні в онлайні на сьогоднішній день

Українець створив агрегатор всеукраїнських і локальних електронних сервісів.

Про це пише Детектор Медіа.

Киянин Ігор Ніколаєв запустив проєкт Egov.in.ua – агрегатор всіх державних послуг в Україні, які доступні в онлайні на сьогоднішній день.

Щоб розмістити відсутній на сайті сервіс, потрібно заповнити форму й відправити заявку команді Egov.in.ua. Його перевірять і додадуть на сайт, якщо він відповідає критеріям.

– Якщо всі необхідні електронні послуги будуть зібрані на одній платформі, інформація на якій буде постійно перевірятися на актуальність, це значно прискорить діджіталізацію суспільства і виробить нові звички, – переконаний автор агрегатору.

Недавні дослідження Міністерства цифрової трансформації України показують, 37,9% українців у віці від 18 до 70 років володіють цифровими навичками, які передбачають використання інтернету для вирішення проблем, на рівні нижче середнього. Ще 15,1% не володіють ними зовсім.

За словами авторів проєкту, це означає, що українці не користуються сучасними технологіями, які полегшують життя для вирішення нагальних проблем.

Фото:

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить