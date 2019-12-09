В Україні складуть перелік харчових продуктів, які не рекомендуватимуть у навчальних закладах

Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей.
Про це повідомляється на сайті президента.
З метою забезпечення додержання конституційних гарантій з охорони дитинства, реалізації права дітей на безпечне для життя і здоров’я середовище, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління Зеленський постановив:
Забезпечити у двомісячний строк розроблення із залученням експертів та внести на розгляд Президентові України проект національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, спрямованої, зокрема, на:
- Удосконалення підходів щодо. формування у дітей та підлітків ключових компетентностей для життя, орієнтованих на сучасні знання та практики з питань безпеки життєдіяльності;
- Формування позитивного ставлення підростаючого покоління до фізичної культури і спорту як складової збереження і зміцнення їх здоров’я, запровадження сучасної методології організації уроків фізичного виховання, підвищення рухової активності учнів та вихованців під час освітнього процесу;
- Створення у закладах освіти безпечного середовища, організації здорового, раціонального та безпечного харчування учнів та вихованців, поширення знань і навичок здорового харчування;
- Проведення ефективних інформаційних кампаній, спрямованих на протидію поширенню серед дітей та підлітків звичок, небезпечних для фізичного або психічного здоров’я дитини;
Також указ постановляє вжити в установленому порядку дієвих заходів щодо:
- Посилення контролю за організацією харчування у закладах освіти, зокрема забезпеченням учнів та вихованців достатньою кількістю якісних харчових продуктів та чистої питної води, додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил і норм;
- Недопущення реалізації в приміщеннях та на території закладів освіти небезпечних харчових продуктів;
- Визначення переліку харчових продуктів, не рекомендованих для реалізації у закладах освіти.
Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Фото: dniprograd.org
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