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Новости Одессы и Одесской области

В Україні складуть перелік харчових продуктів, які не рекомендуватимуть у навчальних закладах

В Україні складуть перелік харчових продуктів, які не рекомендуватимуть у навчальних закладах

Володимир Зеленський підписав указ про невідкладні заходи щодо покращення здоров’я дітей.

Про це повідомляється на сайті президента.

З метою забезпечення додержання конституційних гарантій з охорони дитинства, реалізації права дітей на безпечне для життя і здоров’я середовище, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління Зеленський постановив:

Забезпечити у двомісячний строк розроблення із залученням експертів та внести на розгляд Президентові України проект національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі, спрямованої, зокрема, на:

  • Удосконалення підходів щодо. формування у дітей та підлітків ключових компетентностей для життя, орієнтованих на сучасні знання та практики з питань безпеки життєдіяльності;
  • Формування позитивного ставлення підростаючого покоління до фізичної культури і спорту як складової збереження і зміцнення їх здоров’я, запровадження сучасної методології організації уроків фізичного виховання, підвищення рухової активності учнів та вихованців під час освітнього процесу;
  • Створення у закладах освіти безпечного середовища, організації здорового, раціонального та безпечного харчування учнів та вихованців, поширення знань і навичок здорового харчування;
  • Проведення ефективних інформаційних кампаній, спрямованих на протидію поширенню серед дітей та підлітків звичок, небезпечних для фізичного або психічного здоров’я дитини;

Також указ постановляє вжити в установленому порядку дієвих заходів щодо:

  • Посилення контролю за організацією харчування у закладах освіти, зокрема забезпеченням учнів та вихованців достатньою кількістю якісних харчових продуктів та чистої питної води, додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил і норм;
  • Недопущення реалізації в приміщеннях та на території закладів освіти небезпечних харчових продуктів;
  • Визначення переліку харчових продуктів, не рекомендованих для реалізації у закладах освіти.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Фото: dniprograd.org

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