В Україні медиків раз на 5 днів тестуватимуть на коронавірус

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов ініціював регулярне тестування медиків на коронавірус – раз на 5 днів

Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ “Коронавірус_інфо“.

Така можливість розглядається у зв’язку з тим, що останніми днями в Україні зростає кількість захворювань на COVID-19, зокрема і серед медпрацівників.

Наразі алгоритм тестування медичних працівників не відрізняється від алгоритму тестування пацієнтів: його проводять при появі відповідних симптомів захворювання.

Станом на 17 квітня в Україні зафіксовано 4662 випадки захворювання на COVID-19, з них 879 – у медпрацівників.

Фото: УНІАН

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