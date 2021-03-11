В Украине зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину от коронавируса производства компании Sinovac Biotech Ltd.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
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«Такое решение принял Минздрав на основе изучения регистрационных справок, материалов клинических исследований безопасности, эффективности и анализа выгоды и рисков», – заявил замминистра здравоохранения Украины Игорь Иващенко.
Напомним, это третья вакцина, разрешенная для использования в Украине. Ранее зарегистрировали препараты AstraZeneca (Covishield) и Pfizer /BioNTech.
Напомним, в Одесской области вакцинация от коронавируса стартовала 25 февраля.