В Украине запустят прокат электросамокатов: появятся ли они на улицах Одессы?

Суть этого сервиса заключается в том, что через приложение на смартфоне можно за умеренную плату получить доступ к электросамокатам.

Такая аренда будет доступна в Украине с 2020 года, сообщил владелец фонда Cascade Investment Fund Виталий Хомутынник на своей странице в Instagram.

«E-scooter очень удобно использовать в большом городе. Lime – это американский стартап, и сейчас это крупнейшая в мире компания по продаже электросамокатов, стоимость которой составляет $ 2,4 млрд. В следующем раунде они получат еще $500 млн на расширение в ЕС, и я точно знаю, что эта услуга будет в Украине в следующем году», – написал Хомутынник.

Однако он не назвал города, в которых начнет работать сервис. Остается надеяться, что в количество экологичного транспорта в Одессе будет увеличиваться.

Напомним, в Одессе уже работает сервис велопроката.

Фото: bb.lv