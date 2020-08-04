В Украине запустили онлайн-карту безопасности на дорогах – что на ней

В Украине начала работать интерактивная карта безопасности на основных автомагистралях страны. Есть на ней и объекты в Одесской области.

Карту запустило Министерство инфраструктуры.

На ней можно посмотреть самую актуальную информацию по улучшению безопасности дорожного движения в разных областях Украины. Обозначено строительство современных и безопасных пешеходных переходов и кольцевых развязок, установка автономного освещения для улучшения видимости в вечерние промежутки времени, обустройство островков безопасности, светофоров, автоматических комплексов габаритно-весового контроля “Взвешивание в движении”, закупка аварийно-спасательных машин ГСЧС для выезда на место ДТП и т.д.

Карту можно смотреть ЗДЕСЬ.

Ранее “Одесская жизнь” сообщала, как продвигаются работы по мосту через Хаджибейский лиман.