В Украине ужесточили наказание для пьяных водителей: как накажут

На всех жилых домах и административных зданиях должны быть таблички с адресом. Это предусмотрено в Законе Украины “О Всеукраинской переписи населения” № 2058-III от 19 октября 2000 года (в редакции от 2 декабря 2012 года). А Распоряжением Кабинета Министров Украины № 581-р от 9 апреля 2008 года (в редакции от 16 декабря 2015 года) перепись населения планируют проводить в 2020 году.

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