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В Украине ужесточили наказание для пьяных водителей: как накажут

В Украине ужесточили наказание для пьяных водителей: как накажут

В Украине с 1 июля с силу так называемое понятие «криминального проступка» – это еще не совсем преступление, но уже и не рядовое правонарушение.

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К криминальным проступкам отнесли и вождение в нетрезвом виде. Соответствующий закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений”, уже вступил в силу.

Как накажут пьяных водителей:

  • В первый раз: штраф от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тысяч гривен) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
  • Повторно: штраф в размере до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) с лишением права управления транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет.

Ранее «Одесская жизнь» подробно рассказывала о системе видеофиксации нарушений ПДД.

Фото: Ракурс

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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