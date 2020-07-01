В Украине ужесточили наказание для пьяных водителей: как накажут

В Украине с 1 июля с силу так называемое понятие «криминального проступка» – это еще не совсем преступление, но уже и не рядовое правонарушение.
К криминальным проступкам отнесли и вождение в нетрезвом виде. Соответствующий закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений”, уже вступил в силу.
Как накажут пьяных водителей:
- В первый раз: штраф от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тысяч гривен) с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.
- Повторно: штраф в размере до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен) с лишением права управления транспортными средствами на срок от 2 до 3 лет.
Ранее «Одесская жизнь» подробно рассказывала о системе видеофиксации нарушений ПДД.
Фото: Ракурс