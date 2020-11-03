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В Украине установили антирекорд и рекорд по коронавирусу

В Украине установили антирекорд и рекорд по коронавирусу

В Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки, по данным на утро вторника, 3 ноября, заразились 8899 человек.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Также за сутки выздоровели рекордное количество человек -5 100. Ранее максимальное число больных, которые вылечились от COVID-19, составляло 3902 в сутки.

Умерли за минувшие сутки 157 больных.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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