В Украине установили антирекорд и рекорд по коронавирусу

В Украине зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За сутки, по данным на утро вторника, 3 ноября, заразились 8899 человек.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Также за сутки выздоровели рекордное количество человек -5 100. Ранее максимальное число больных, которые вылечились от COVID-19, составляло 3902 в сутки.
Умерли за минувшие сутки 157 больных.
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