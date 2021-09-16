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Спецназовцы в полном снаряжении и техника на дорогах – что происходит?

Спецназовцы в полном снаряжении и техника на дорогах – что происходит?

В последние недели украинцы могли наблюдать передвижение военной техники как по автодорогам, так и на железной дороге. А на юге страны и вовсе появились спецназовцы. Оказалось, это наша армия и спецслужбы тренируются отразить возможную агрессию противника.

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Самые свежие украинские учения прошли в начале этой недели в Херсонской области, вблизи Крыма.

Об этом сообщил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам командующего, военнослужащие отрабатывают вопросы обезвреживания диверсионно-разведывательных групп условного противника в урбанизированной местности.

«По замыслу учений местным населением обнаружены передвижения нескольких вооруженных групп мужчин. К месту происшествия немедленно отправилось подразделение из состава резерва нашей группировки войск»,

– рассказал Сергей Нечаев.

Кроме того, сейчас украинские пограничники и военные усиливают свои позиции на границе с Беларусью.

Причина этого в том, что там начались российско-белорусские военные учения “Запад-2021”. И украинские силовики таким способом хотят избежать возможных инцидентов на границе, связанных с действиями соседей.

учения в городе

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что в Одессе три дня по утрам будет слышно стрельбу и объясняла причины этого.

Также мы рассказывали, почему 15 сентября в Одессе выли сирены.

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Фото и видео командования Объединенных сил Вооруженных сил Украины

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Иван Свищ ПРОФИЛЬ

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