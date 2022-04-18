В Украине создали сервис поиска жилья для людей, спасающихся от войны

Команда волонтеров IT-сообщества совместно с Министерством развития общин и территорий и Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разработала сервис «Допомагай» («Помогай»). Он предназначен для поиска жилья в Украине для людей, спасающихся от войны.

Как сообщает пресс-служба одесской мэрии, сервис позволяет разместить или найти информацию о жилье на сайте или по номеру горячей линии 0(800)332-238 (бесплатно по Украине).

Операторы сервиса регулярно обзванивают объявления, чтобы проверить их актуальность.

Также сообщается, что пользователи «Допомагай» могут оставить отзыв или жалобу, которую операторы колл-центра проверяют вручную, что позволяет избежать неприятных ситуаций и заблокировать мошенников.