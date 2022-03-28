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В Украине создали карту ЦНАПов: зачем она нам нужна?

В Украине создали карту ЦНАПов: зачем она нам нужна?

Из-за войны в Министерстве цифровой трансформации создали электронную карту Центров предоставления административных услуг. На ней информируют в каком регионе можно получить необходимые государственные услуги быстро и удобно.

Как известно из-за агрессии русских оккупантов многие ЦНАПы на востоке и юге  Украины находящиеся в зоне боевых действий, а значит временно не работают. Поэтому для жителей других областей и переселенцев, которым необходимо решить административные или государственные вопросы, создали специальную электронную карту работающих ЦНАПов (https://cutt.ly/ZSAec8x.)

Введите в поисковую строку вашего браузера  «ЦНАПи, що працюють під час війни» или ссылку на сайт https://cutt.ly/ZSAec8x и откройте ее:

  • Если вы делаете это через компьютер, тогда вы уведите карту Украины — нажмите на вашу область и зеленую метку ЦНАП на карте.
  • Если через смартфон — выберите область и населенный пункт в раскрывающемся списке.

На экране появится информация с адресами и графиком работы открытых центров админуслуг и график их работы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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