В Украине создали карту ЦНАПов: зачем она нам нужна?

Из-за войны в Министерстве цифровой трансформации создали электронную карту Центров предоставления административных услуг. На ней информируют в каком регионе можно получить необходимые государственные услуги быстро и удобно.

Как известно из-за агрессии русских оккупантов многие ЦНАПы на востоке и юге Украины находящиеся в зоне боевых действий, а значит временно не работают. Поэтому для жителей других областей и переселенцев, которым необходимо решить административные или государственные вопросы, создали специальную электронную карту работающих ЦНАПов (https://cutt.ly/ZSAec8x.)

Введите в поисковую строку вашего браузера «ЦНАПи, що працюють під час війни» или ссылку на сайт https://cutt.ly/ZSAec8x и откройте ее:

Если вы делаете это через компьютер, тогда вы уведите карту Украины — нажмите на вашу область и зеленую метку ЦНАП на карте.

Если через смартфон — выберите область и населенный пункт в раскрывающемся списке.

На экране появится информация с адресами и графиком работы открытых центров админуслуг и график их работы.